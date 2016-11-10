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Van'da da gösteri ve yürüyüş yasağı

Daha önce de Batman, Şanlıurfa, Antalya gibi pek çok şehirde gösteri ve yürüyüş düzenlemek yasaklanmıştı

10 Kasım 2016 21:51

Van Valiliği, Van'da her türlü gösteri ve yürüyüşün 10 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 11 Kasım 2016 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

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