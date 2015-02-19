Van'da çöken Bayram Oteli'ne 'hasarlı oturulur' ön raporu verilmiş

Van'da 9 Kasım 2011 tarihinde çökerek ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli davasına Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi.

Çöken Bayram Oteli'nin sahibi sanık Tevfik Bayram'ın avukatı mahkemeye Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 'hasarlı oturulur' bölümünün işaretlendiği ön hasar tespit formunu mahkeme heyetine verdi.

Van'da 9 Kasım 2011'de Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki depremde 25 bina ile birlikte Bayram Oteli de yıkıldı. Yıkılan otelin enkazında Doğan Haber Ajansı muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in de aralarında bulunduğu 24 kişi yaşamını yitirdi. Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada otel sahibi Tevfik Bayram, 'Bilinçli taksirle 1'den fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'Eylemin ağırlığı ve ölen kişi sayısının fazlalığı' nedeniyle otel sahibi Tevfik Bayram'a verilen cezayı az bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Tevfik Bayram'ın avukatlarının bozma kararına yaptığı itirazı da reddeden Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, dava dosyasını Van'a gönderdi. Kararın bozulması sonrası bugün davanın ikinci duruşması Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yeni bir belge

DHA’da yer alan habere göre, bugün yapılan duruşmaya Van Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tevfik Bayram sağlık sorunları nedeniyle video sistemiyle duruşma salonuna bağlanırken, Bayram'ın Avukatı Mehmet Denizoğlu, AFAD tarafından hazırlanan bir belgenin kopyasını delil olarak mehkeme heyetine sundu. Denizoğlu, Bayram Oteli için yapılan inceleme ardından ön hasar tespit formu olan ve 'Hasarlı oturulur' ibaresi yazılı kutucuğun işaretlendiği bir belgenin kopyasını erdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti belgenin aslının AFAD'tan istenmesine ve tutuklu sanık Tevfik Bayram'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp'a sevkine karar verdi. Duruşma 19 Mart 2015'e ertelendi.

‘Belge Tevfik Bayram'in suçunu ortadan kaldırmaz’

Depremde hayatını kaybedenlerin avukatı Övgü Erdoğan, sanık avukatları tarafından mahkemeye sunulan belgenin Tevfik Bayram'ın suçunu ortadan kaldımadığını söyledi. Erdoğan,"Eğer böyle bir belge vardıysa şimdiye kadar AFAD neden vermedi. Ayrıca AFAD defalarca yaptığı açıklamalarda otelde inceleme yapmadığını söyledi. Eğer böyle bir belge doğruysa ve sonradan hazırlanmamışsa Türk halkı ve mahkemeler devlet tarafından kandırılmıştır. Burada AFAD büyük bir suç işlemiştir" dedi.