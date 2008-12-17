Van’da çılgın bir Karadenizli mucit!

Trabzon’dan gelerek Van’da bir köye yerleşen “Mucit Dursun”, jeneratörle tek kişilik helikopter yaptı ama inişi hesaba katamayınca köyün üzerine düştü. 17 gün hastanede yatan Karadenizli mucit, 63 metre derinlikte bulduğu suyu rüzgar gücüyle çıkartarak susuz köyü suya kavuşturdu



Trabzon’dan Van’ın Emek Köyü’ne yerleşen ve bölgede “Mucit Dursun” diye tanınan Dursun Beytaçoğlu’nun icatlarını Vanlılar ilgiyle izliyor. Eline geçirdiği jeneratör motorundan tek kişilik helikopter yapan Beytaçoğlu, inmeyi hesaba katmayınca köyün üstüne düştü. Kazadan sonra uçmaktan vazgeçen mucit Dursun, bu kez “su çıkmaz” denilen arazide 63 metre derinlikte su buldu.



Köyün üzerine düştü



Özelikle büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğunu çok düşünen mucit Dursun, eline geçirdiği jeneratör motorunu beline sıkı bir şekilde bağlayarak, pervaneyi de başının üst kısmına taktı. Teçhizatlı bir şekilde köyün hemen karşısındaki yüksek dağa çıkan Beytaçoğlu, jeneratörü çalıştırdı. Jeneratörün çalışmasıyla birlikte, başındaki pervane de dönmeye başladı. Mucit Dursun, arkadaşı TEDAŞ Özalp Şefi olan İhsan Akyüz’ün dağdan aşağı itmesiyle havalandı.

Köylünün şaşkın bakışları arasında köyün üzerinde dolaşan Beytaçoğlu, inmek isteyince iniş için herhangi bir yöntem geliştirmediğini fark etti. Köyün üzerinde dönüp duran mucit Dursun, mazot bitince köyün üstüne düştü. Köylüler tarafından Van Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun Beytaçoğlu, çenesi ve ayağı kırıldığı için 17 gün hastanede yattı.



İneklerini sattı



Hastaneden çıktıktan sonra mucitlikten vazgeçmeyen Beytaçoğlu, bu kez de iklimin değiştiği ve kuraklık yaşanacağı yönünde haberler üzerine yaşadığı köyden su çıkarmayı kafasına koydu. Beytaçoğlu, bulduğu suyun hemen yanı başına da 300 ağaç dikerek fidanlık oluşturdu. Jeneratör için ilçeye bidonlarla mazot almaya giden mucit Dursun, güvenlik güçlerince mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalandı. Bu duruma içerlenen Beytaçoğlu, Van Valiliği’nden aldığı destekle bu kez suyu rüzgarın gücüyle çıkartmaya başladı.



