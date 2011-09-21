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Van'da çatışma: 2 şehit

Van'ın Çatak İlçesi'nde akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı...

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Van'ın Çatak İlçesi'nde akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda 1 asker, 1 köy korucusu şehit olurken, 3 korucu da yaralandı.

Çatışma, bugün akşam saat 20.00 sıralarında Çatak İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Melkuşan Yaylası Körüklü Vadisi bölgesinde yaşandı. Bölgedeki operasyonlarını sürdüren asker ve korucular, bir grup PKK'lı teröristle karşılaşmaları üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 asker ve 1 köy korucusu şehit olurken, 1'i ağır 3 korucu da yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Van Asker Hastanesi'ne kaldırılırken, kobra tipi helikopterlerin desteğiyle de geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çatışmaların yer yer sürdüğü belirtildi.

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