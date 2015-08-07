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Van'da çatışma, 1 asker hayatını kaybetti

Van'ın Çaldıran ilçesindeki çatışmada 4 asker de yaralandı

07 Ağustos 2015 17:40

Sabah saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Tendürek Geçidi bölgesinde iki aracı ateşe veren PKK üyeleri, İran plakalı bir otobüse ise silahlı saldırıda bulundu.

Olay sonrası bölgeye giden askerler ile PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre; 1 asker hayatını kaybetti. 

 

4 yaralı var

 

Saldırıya uğrayan otobüs bölgeden hızla uzaklaşarak Çaldıran ilçe merkezine gelirken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Çaldıran Devlet Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

 

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