-Van'da çadırkent kalmayacak VAN (A.A) - 01.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''İnşallah ocak ayının ortasında Van'da da çadırkent kalmayacak, hepsi konteynerlere geçmiş olacak'' dedi. Atalay, Van ziyareti kapsamında Tahir Paşa Konteyner Kentinde incelemelerde bulunarak, bazı konteynerlerin anahtar teslimini yaptı. Konteyner kentlerin bazı kişiler tarafından çadırkentler gibi düşünüldüğünü belirten Atalay, ''Konteyner kent dediğimiz, altyapısıyla bir şehir kurmak. Şu bağlantıları görüyorsunuz. Burada su var, elektrik var, kanalizasyon sistemi var. Yani tam bir şehir kurar gibi, onun üzerine bu konteynerler yerleştiriliyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde üretilip geliyor. Van'da 9 Kasım'daki deprem tabii hasar oranını, miktarını çok artırdı. Biz Van'da ilk önce 2 bin 500 konteyner planlamıştık. Şimdi yaklaşık bunu 12 bin 500'e çıkardık. Çünkü ağır hasarlı bina sayısı ikinci depremde arttı. Buna benzer değişik yerlerde konteyner kentlerimizi kuruyoruz. İnşallah ocak ayının ortasında Van'da da çadırkent kalmayacak, hepsi konteynerlere geçmiş olacak'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Atalay, devletin, bütün imkanlarıyla bu büyük afetin yaralarını sarmaya çalıştığını bildirdi. Konteynerlerin anahtarlarını teslim alan vatandaşlar da teşekkürlerini dile getirdi. Atalay, bir depremzede ailenin kaldığı konteynere misafir olarak çay içti. Atalay, daha sonra Kevenli bölgesinde TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların inşaatlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Çalışanların yeni yılını kutlayan Atalay, kış şartlarına rağmen özverili bir çalışma yürüttüklerinden dolayı çalışanları tebrik etti. Atalay, ''Depremzede vatandaşlarımızı inşallah bu yaz konutlarına kavuşturalım diye bizim de acelemiz var. Hepinizi kutluyor, başarılar diliyorum'' dedi. Atalay, konutların teslim tarihi açısından bir rekor olacağını da söyledi. Başbakan Yardımcısı Atalay, buraya Gürpınar Yolaşan köyünden gelen depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinledi. Atalay, daha sonra basın toplantısı düzenleyeceği Van Valiliğine geçti.