T24 LogoT24 Logo
Politika

Van'da çadırkent kalmayacak VAN (A.A)

01 Ocak 2012 16:49

-Van'da çadırkent kalmayacak VAN (A.A) - 01.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''İnşallah ocak ayının ortasında Van'da da çadırkent kalmayacak, hepsi konteynerlere geçmiş olacak'' dedi. Atalay, Van ziyareti kapsamında Tahir Paşa Konteyner Kentinde incelemelerde bulunarak, bazı konteynerlerin anahtar teslimini yaptı. Konteyner kentlerin bazı kişiler tarafından çadırkentler gibi düşünüldüğünü belirten Atalay, ''Konteyner kent dediğimiz, altyapısıyla bir şehir kurmak. Şu bağlantıları görüyorsunuz. Burada su var, elektrik var, kanalizasyon sistemi var. Yani tam bir şehir kurar gibi, onun üzerine bu konteynerler yerleştiriliyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde üretilip geliyor. Van'da 9 Kasım'daki deprem tabii hasar oranını, miktarını çok artırdı. Biz Van'da ilk önce 2 bin 500 konteyner planlamıştık. Şimdi yaklaşık bunu 12 bin 500'e çıkardık. Çünkü ağır hasarlı bina sayısı ikinci depremde arttı. Buna benzer değişik yerlerde konteyner kentlerimizi kuruyoruz. İnşallah ocak ayının ortasında Van'da da çadırkent kalmayacak, hepsi konteynerlere geçmiş olacak'' diye konuştu.  Başbakan Yardımcısı Atalay, devletin, bütün imkanlarıyla bu büyük afetin yaralarını sarmaya çalıştığını bildirdi. Konteynerlerin anahtarlarını teslim alan vatandaşlar da teşekkürlerini dile getirdi. Atalay, bir depremzede ailenin kaldığı konteynere misafir olarak çay içti. Atalay, daha sonra Kevenli bölgesinde TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların inşaatlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Çalışanların yeni yılını kutlayan Atalay, kış şartlarına rağmen özverili bir çalışma yürüttüklerinden dolayı çalışanları tebrik etti. Atalay, ''Depremzede vatandaşlarımızı inşallah bu yaz konutlarına kavuşturalım diye bizim de acelemiz var. Hepinizi kutluyor, başarılar diliyorum'' dedi. Atalay, konutların teslim tarihi açısından bir rekor olacağını da söyledi. Başbakan Yardımcısı Atalay, buraya Gürpınar Yolaşan köyünden gelen depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinledi. Atalay, daha sonra basın toplantısı düzenleyeceği Van Valiliğine geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24