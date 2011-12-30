Van'da çadır yangını: 1 ölü

T24 - Van'da sabah saatlerine doğru meydana gelen çadır yangınında 1 kişi yanarak yaşamını yitirdi.





Alınan bilgilere göre, Şemsibey Mahallesi'nde oturan Sabri ve Leyla Zengin çiftinin depremde sonra evlerinin bahçesinde kurdukları çadırda sabah saatlerine doğru sobadan çıkan kıvılcımla yangın çıktı.





Yangına uykuda yakalanan Sabri ve Leyla Zengin ile çocukları Ayhan, Selma, Aynur komşularının yardımıyla alevlerin arasında yaralı olarak çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailenin 31 yaşındaki kızları Ceylan Zengin ise alevlerin arasında kalarak can verdi.





Yangın haberini alan Zengin ailesinin yakınları, olay yerine gelerek göz yaşı döktü.





Vatandaşlar ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Güvenlik güçleri yangın bölgesini çembere aldıktan sonra Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı.





Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardında Ceylan Zengin'in cesedi otopsi için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.





