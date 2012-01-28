-Van'da çadır yangını: 1 çocuk öldü VAN (A.A) - 28.01.2012 - Van'ın Erçek Beldesi'nde depremzede ailenin kaldığı çadırda kömür sobasından kaynaklanan yangında, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erçek Beldesi'nin Ilıkaynak Köyü'nde oturan Saliha Atlı, depremde evleri hasar gördüğü için evlerinin önüne kurduğu çadırda çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Kocası cinayet suçundan cezaevinde olan Atlı, ısınmak için çadırda kurduğu kömür sobasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Ailenin 4 yaşındaki çocukları Mustafa Atlı, köylülerin yardımıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evleri ağır hasarlı olduğu için aileye depremden sonra konteyner verildiği ve elektrikleri olmadığı için çadırda kaldıkları iddia edildi. Vali Vekili Hakan Alkan, depremde evleri ağır hasar gören aileye konteyner verilerek içine elektrik hattı çekildiğini bildirdi. Alkan, ''Bana verilen bilgilere göre ailenin evinin bulunduğu bölgede trafodan kaynaklanan bir sıkıntıyla elektrik düşük gidiyormuş. Yarın köye bir ekip giderek bir çalışma yapacak. Ailenin yangından önce bu sorunla ilgili başvurularının olup olmadığını bilmiyorum'' dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.