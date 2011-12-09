-Van'da çadır yangın VAN (A.A) - 09.12.2011 - Van'da 6 kişilik ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Elif Kaya hastaneye kaldırıldı. Van'ın Kevenli bölgesindeki toplu konutların bulunduğu alanda 6 kişilik ailenin kaldığını çadırda sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden Kaya, yaşları 3 ile 12 arasında değişen 4 çocuğunu dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen Van Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü ancak Kaya ailesinin kaldığı çadır kullanılamaz hale geldi, Ali Acar ve ailesinin kaldığı çadır ise hafif hasar gördü. Çıkan yangından dumandan etkilenen Kaya, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye giden Türk Kızılayı ekipleri, çadırı yanan ailelere yaklaşık yarım saat süren çalışmayla çadır kurdu ve ailelere yatak, masa, ısıtıcı, yorgan yardımında bulundu. Ali Acar'ın eşi Cahide Acar, çadırda otururken bitişikteki çadırda yangın çıktığını fark ederek dışarı çıktıklarını söyledi. Yangının kısa sürede büyüdüğünü anlatan Acar, ''İtfaiye gelince yangını söndürdü. Biz de alevlerin çadırımıza sıçramaması için önlem aldık ama yine de hasar gördü. Kızılay da bize çadır ve eşya yardımında bulundu'' diye konuştu.