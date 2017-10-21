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Van'da bir evde 148 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin yaptığı operasyonda, 148 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

21 Ekim 2017 12:31

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin yaptığı operasyonda, 148 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Cevdet Paşa Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verirken, evde \'Lisa\' adlı eğitimli köpekle arama yapıldı. Yapılana aramada 148 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. 

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