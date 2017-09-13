Van'da 'Ben ve cilt kanseri' taraması yapılacak

VAN, (DHA)- VAN\'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü tarafından son teknoloji ürünü olan \'Siascopy\' cihazı ile Van halkına yönelik ücretsiz ben ve deri kanseri taraması yapılacak. Van ve çevresinin Türkiye\'de deri kanserlerinin en sık görüldüğü yerlerden biri olduğunu belirten Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serap Güneş Bilgili, erken tanı olması durumunda basit bir cerrahi operasyonuyla tedavisinin mümkün olduğunu anlattı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ek Hizmet Polikliniği\'nde Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serap Güneş Bilgili tarafından halka yönelik ücretsiz ben ve deri kanseri taraması yapılacak. Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ek Hizmet Binasında 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak taramayla ilgili konuşan Doç. Dr. Bilgili, şöyle dedi:

\"Cilt kanserinden korunmak için ben taraması yaptırılması gerekiyor. Yüzde 95 oranında doğru teşhis konmasına olanak sağlayan \'Siascopy\' cihazı ile ücretsiz deri kanseri ve ben taraması yapacağız. Kızıl saçlı, çilli, açık tenli, renkli gözlü olanlar ve güneşte çok kalanlar deri kanseri gelişmesi açısından risk altındadır. Ailesinde deri kanseri olanlar genetik olarak daha fazla risk taşırlar. Güneşte her zaman yanan, kolayca bronzlaşmayanlar, 50\'den fazla beni olanlar, çok fazla güneş altında kalanlar, çiftçiler, inşaat işçileri ve tatil amaçlı veya bronzlaşmak için solaryum kullananların riski daha fazladır. Bu risk gruplarında kanser benleri üzerinden değil sağlam deri üzerinden gelişir. Benler üzerinden değişim de olabilir. O yüzden çocukluktan beri var olan bende değişimlere dikkat edilmeli ayrıca yeni bir ben çıktığında doktora başvurulmalıdır.\"

DERİ KANSERİNİN EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ İL; VAN,

Doç. Dr. Bilgili, Van ve çevresinin Türkiye’de deri kanserlerinin en sık görüldüğü yerlerden biri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Melanom; deri kanserleri arasında en kötü huylu tümördür. Ancak erken tanı yapılırsa basit bir cerrahi eksizyonla tedavisi mümkündür ve daha sonra sadece belirli aralıklarla izlemek yeterli olacaktır. Polikliniğimizde ben ve deri kanseri taraması için FDA Onaylı Cilt Kanseri Tarama Cihazı Siascopy getirilmiştir. Bu cihaz Türkiye’de sadece birkaç merkezde bulunmaktadır. Bu cihaz cilt kanseri değerlendirmesine yönelik olarak ilk önemli yeniliği temsil etmekte olup cilt kanseri değerlendirmesini yeni bir seviyeye taşımaktadır. İngiltere ve Avusturalya\'daki çalışmalar Siascopy teknolojisinin, hekimlere yaklaşık yüzde 95\'e kadar tanısal doğruluğu getiren bir teşhis cihazıdır.\"