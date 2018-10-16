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Van'da belediyeden öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki çeşitli okullarda eğitim gören dar gelirli bin öğrenciye giyim ve kırtasiye, ailelerine de gıda yardımında bulundu

16 Ekim 2018 15:58

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki çeşitli okullarda eğitim gören dar gelirli bin öğrenciye giyim ve kırtasiye, ailelerine de gıda yardımında bulundu.
Van Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerinin yanı sıra, eğitime de destek olmaya çalışıyor. Bu kapsamda, kentte tespit edilen dar gelirli ailelerin çocuklarına da giyim ve kırtasiye yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından, kent merkezindeki çeşitli okullarda okuyan bin öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi dağıtılırken, ailelerine de gıda yardımında bulunuldu. Yardımları alan aileler, çocuklarına giyim ve kırtasiye desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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