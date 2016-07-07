T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da Bahçesaray Kaymakamlığı'na roketatarlı saldırı

Dün gece saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıları yakalamak bölgede operasyon başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

07 Temmuz 2016 14:35

Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na dün gece PKK’lılar roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırıya askerin karşılık vermesi üzerine PKK'lıların uzaklaştığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Murat Çağlar'ın haberine göre, Bahçesaray Kaymakamlığı’na dün gece PKK’lılar tarafından roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Çatışma sırasında atılan 2 roketatar mermisinden biri kaymakamlık makam odasına düştü. 

Çatışma bölgesine takviye birliklerin sevk edilmesiyle, 5- 6 kişi oldukları tahmin edilen saldırganlar kaçtı. 

Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

ETİKETLER

VanBahçesaray KaymakamlığıPKKroketatarotomatik silahlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24