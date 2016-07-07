Van'da Bahçesaray Kaymakamlığı'na roketatarlı saldırı

Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na dün gece PKK’lılar roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırıya askerin karşılık vermesi üzerine PKK'lıların uzaklaştığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Murat Çağlar'ın haberine göre, Bahçesaray Kaymakamlığı’na dün gece PKK’lılar tarafından roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Çatışma sırasında atılan 2 roketatar mermisinden biri kaymakamlık makam odasına düştü.



Çatışma bölgesine takviye birliklerin sevk edilmesiyle, 5- 6 kişi oldukları tahmin edilen saldırganlar kaçtı.

Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.