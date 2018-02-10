Van'da 'Ayran Aşı Balık Başı' festivali

VAN, (DHA)- VAN\'da, Edremit Belediyesi tarafından \'ayran aşı, balık başı\' adı verilen festival düzenlendi. Festival renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılara 1 ton 500 kilo Van Gölü balığı (İnci kefali) ile ayran aşı ikram edildi.

Festivalde konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçek, daha önce belediye kaynaklarının başka yerlere gittiğini söyleyerek, kaynakların artık asıl sahibi olan halka hizmet olarak gittiğini belirtti.

Van balığı ve Van Gölü\'nü tanıtmak amacıyla ilçeye bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde düzenlenen \'2\'nci Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı\' festivali vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Eminpaşa İlkokulu bahçesinde düzenlenen festivale Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gülpınar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. İkram edilen Van balığı ve ayran aşının ardından doyasıya eğlenen vatandaşlar, bu tür festivallerin devam etmesini istedi.

1 TON 500 KİLO BALIK İKRAM EDİLDİ

Festivalde konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçek, daha önce belediye kaynaklarının başka yerlere gittiğini söyleyerek, kaynakların artık asıl sahibi olan halka hizmet olarak gittiğini belirtti. Van Gölü ve Van balığının tanıtılması amacıyla Edremit Belediyesi olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Çiçek şöyle konuştu:

\"Van Gölü’nü daha fazla tanıtmak için, Van’ı artık batıdaki insanımızın hafızalarında terörle anılan bir yer olmadığını göstermek için Van’ın, Vanlının buradaki kültürün, buradaki değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için sürekli bir tanıtım atağının gayreti içindeyiz. Van bir deniz kentidir, su kentidir ama buradaki insanlar denize sırtını dönmüştü. İşte biz bütün yaptıklarımızla denizle iç içe gelecek halkımız ve denizin nimetlerinden daha fazla faydalanacaksınız. Bu kapsamda da 1\'incisini Fırat Mahallesi’nde yaptığımız ayran aşı balık başı festivalinin 2\'ncisini burada sizlerle beraber yapıyoruz. Biz bu hizmetleri sizlerin ayağına getiriyoruz ki, sizler daha rahat ulaşın diye. Edremit Belediyesi olarak 2017 yılında 3.6 milyonluk sosyal yardım yaptık. Bu kaynaklar ise daha önceden başka yerlere gidiyordu. Artık bu kaynaklar asıl sahiplerine ve sizlere gidiyor. Ama bilinmelidir ki 10 yıldır yapılması gerekenler bir yılda karşılanmıyor.\"

Yaklaşık 1 ton 500 kilo balığın tüketildiği festivale gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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