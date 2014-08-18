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Van'da askeri time bombalı saldırı

Van'ın Güroymak ilçesinde 15 kişilik komando timinin görev için tedbir aldığı bölgeye mayınlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

18 Ağustos 2014 16:53

Van’ın Gürpınar İlçesi’nde yol güvenliği sağlayan askeri time PKK tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.

Osman Bekleyen'in DHA'da yer alan haberine göre, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli 15 kişilik komando timi saat 10.00 sıralarında Güzelsu ile Sevindik Mahallesi arasında yol güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldı. Bu sırada timin görev için tedbir aldığı bölgeye daha önceden döşenen patlayıcı, uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Büyük gürültü ile meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan olmadı. Patlama sonrası bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

 

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