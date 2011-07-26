T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da askeri araçlara taciz ateşi

Van'ın Çatak ilçesinde, önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, askeri araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - Van'ın Çatak ilçesinde, önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, askeri araçların geçişi sırasında infilak ettirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, dün, askeri araçların Çatak-Narlı karayolundan geçişleri sırasında Kaçit köyü bölgesinde teröristlerce önceden yola konulmuş el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın ardından uzun namlulu silahlarla araçlara taciz ateşi açıldı.

Ölü ya da yaralının olmadığı saldırıda araçlarda küçük çaplı maddi hasar oluştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24