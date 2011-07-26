Van'da askeri araçlara taciz ateşi

T24

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, dün, askeri araçların Çatak-Narlı karayolundan geçişleri sırasında Kaçit köyü bölgesinde teröristlerce önceden yola konulmuş el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın ardından uzun namlulu silahlarla araçlara taciz ateşi açıldı.Ölü ya da yaralının olmadığı saldırıda araçlarda küçük çaplı maddi hasar oluştu.