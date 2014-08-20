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Yaşam

Van'da açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu

Van'da askeri time açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı

20 Ağustos 2014 09:32

Van'da devriye görevi yapan askeri time PKK'lılarca ateş açıldığı öne sürülen çatışma sonucu 1 teğmen şehit oldu. Saldırıda bir er de yaralandı.

Saray ilçesinde açılan ateş sonucu 1 teğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesi Türkiye-İran sınır hattında kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında devriye görevi yapan Yamanyurt Hudut Karakol Komutanlığına bağlı askeri time, gece saatlerinde bir grup PKK üyesince pusu kurulduğu öne sürüldü.

Uzun namlulu silahlarla açılan ateşte 1 teğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.

PKK'lı grubun gecenin karanlığından yararlanarak kaçtığı iddia edildi.

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