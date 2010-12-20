-VAN'DA 800 AİLE EVLERİNE KAVUŞTU VAN (A.A) - 20.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Van'da yaptırılan 800 daire, sahiplerini buldu. TOKİ ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından, Van'a 9 kilometre uzaklıktaki Kevenli mevkisinde yaptırılan 50,5 metrekarelik 800 konut, Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda düzenlenen kura çekimi ile sahiplerine teslim edildi. Burada düzenlenen törende konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, bugüne kadar 81 ilde konut yapıldığını söyledi. 81 ilde 1800 şantiye ile 800 ilçede 470 bin konut sayısına ulaşıldığını belirten Karaca, ''Hedefimiz 2011 yılı sonu itibarıyla 500 bin konuta ulaşmaktır. Önümüzdeki yıl belirlenen hedefe rahatlıkla ulaşabileceğimizi söyleyebilirim'' dedi. Van'daki yatırımlar hakkında da bilgi veren Karaca, şöyle konuştu: ''Van'da toplam 29 şantiyede, 5 bin 683 konut, 1 lise, 8 ilköğretim, 6 cami, 9 spor salonu, 6 ticaret merkezi, 3 pansiyon, 3 hastane, 2 sağlık ocağı, 6 engelsiz yaşam merkezi, karakol ve arıtma tesisi uygulamaları başlatıldı. Proje ve ihale çalışmaları devam eden 3 bin 351 konut ile Van'da toplam 9 bin 34 konut sayısına ulaşılacak.''