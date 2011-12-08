-Van'da 7 binanın zemin etütleri yaptırıldı VAN (A.A) - 08.12.2011 - Van'da yıkılan binaların sahipleri ve müteahhitleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, savcıların gözetiminde aralarında Bayram Oteli'nin de bulunduğu 7 binanın zemin etütleri yaptırıldı. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım'da meydana gelen depremlerden sonra Van Cumhuriyet Başsavcılığının il merkezinde yıkılan 7 binanın sahibi ve müteahhitleri hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor. Daha önce teknik ekiplerin desteğiyle binalardan beton numuneleri alınarak, kolonların röntgenini çektirilirken, son olarak bilirkişi heyetinin talebi üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Aslan Aksoy nezaretinde binaların zemin etütleri yapıldı. Sondajla binaların zeminindeki topraktan numuneler alınmasının ardından çalışmalar sonlandırıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler, ilk depremin hemen ardında başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiğini, soruşturma kapsamında daha önce binalardan ''karot'' adı verilen cihazla beton numunesi alındığını söyledi. Kolonların röntgeninin çekildiğini de bildiren Güler, alınan numunelerin binaların plan ve projeleriyle birlikte bilirkişi raporu için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesine gönderileceğini dile getirdi. ''Bilirkişi heyetinin talebi üzerine 7 binanın zemin etütlerini yaptırarak, sondajla toprak numunesini aldık'' diyen Güler, şöyle devam etti: ''Van Belediyesinden 7 binadan 5'nin plan ve projelerini temin ettik. Ancak iki binanın projesi bulamadık. O binaların zemin ve bodrumuna kadar kazılar yapılarak mühendisler tarafından yapılara göre planları çıkarılıyor. Bu işlemlerde tamamlandıktan sonra daha önce her binadan alınan beton numunesi, zemin etütleri, toprak numuneleri, plan ve projelerle birlikte bilirkişi raporu hazırlanması için KTÜ Mühendislik Fakültesine gönderilecek. İçinde profesörlerin de bulunduğu bilimsel heyetin 2 ay içinde tamamlamasını beklediğimiz raporla soruşturmanın seyri belli olacak.''