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Van'da 6 kilo eroin ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 6 paket halinde 6 kilo 172 gram eroin ele geçirildi

26 Eylül 2017 15:18

VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 6 paket halinde 6 kilo 172 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Edremit İlçesi\'ne bağlı Kurubaş Mevkii\'nde oluşturulan denetim noktasında durumundan şüphelenilerek durdurdukları araçta arama yaptı. Araç ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 6 paket halinde 6 kilo 172 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A., N.A. ve Y.A., \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek\' suçundan gözaltına alındı.

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