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Van'da 6 ayda 2 ton 804 kilo eroin ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, 6 ayda düzenlenen 139 operasyonda, 2 ton 804 kilo 639 gram eroin ele geçirilirken, 121 kişi tutuklandı

06 Temmuz 2018 17:16

VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, 6 ayda düzenlenen 139 operasyonda, 2 ton 804 kilo 639 gram eroin ele geçirilirken, 121 kişi tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ile depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son 6 ayda düzenlediği 139 operasyonda, 2 ton 804 kilo 639 gram eroin, 193 kilo 126 gram esrar, 36 kilo 454 gram metamfetamin ve 7 kilo 378 gram afyon sakızı ele geçirdi. Düzenlenen 139 operasyonda gözaltına alınan 134 şüpheliden 121\'i ise tutuklandı.

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