T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 55 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın üç ilçede yaptığı yol uygulamalarında yurda yasa dışı yollarla giren 55 kaçak yakalandı

02 Mayıs 2018 18:00

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarmanın üç ilçede yaptığı yol uygulamalarında yurda yasa dışı yollarla giren 55 kaçak yakalandı. Olayla ilgisi bulunduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.
Van\'da jandarmanın yol uygulamasında Başkale\'de 22, Gürpınar\'da 22 ve Gevaş ilçesinde 11 kaçak yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen çeşitli ülkelere mensup 55 kaçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VAN DHA VANOlaylaVanBaşkaleGevaşYurdaGönderme Merkezi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24