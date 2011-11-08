-Van'da 4,4 büyüklüğünde artçı sarsıntı VAN (A.A) - 08.11.2011 - Van'da 4,4 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 16.35'te merkez üssü Van'ın Erçek beldesine bağlı Kaymaklı köyü olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaymaklı köyü muhtarı Ekrem Özbakış, yaptığı açıklamada, artçı sarsıntının köyde korku ve paniğe yol açtığını belirterek, Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde köydeki evlerin hasar gördüğünü, bu nedenle vatandaşların yaşamlarını çadırlarda sürdürdüğünü ifade etti. Kriz merkezi yetkilileri ise Van merkez ve Erciş ilçesinde de hissedilen artçı sarsıntıların, ağır hasarlı binalarda herhangi bir çökmeye neden olmadığını bildirdi.