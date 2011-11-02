-Van'da 4 terörist yakalandı VAN (A.A) - 01.11.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, ''Emniyet ekiplerimizin yapmış olduğu bir uygulama esnasında, şüpheli gördükleri bir minibisü durdurmaları sonucunda, minibüs içerisinde PKK terör örgütüne mensup 4 şahıs etkisiz hale getirildi'' dedi. Vali Karaloğlu, düzenlediği basın toplantısında, emniyet ekiplerinin saat 17.00 sıralarında havaalanı kavşağında bir operasyon düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Emniyet ekiplerimizin yapmış olduğu bir uygulama esnasında, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurmaları sonucunda, minibüs içerisinde PKK/Kongra-Gel terör örgütüne mensup, 4 şahıs etkisiz hale getirildi. Silahlarıyla beraber gözaltına alınmışlardır. Araçta yapılan aramada 3 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, buna ait 15 adet şarjör, 8 adet el bombası, 1 adet Clock marka tabanca, buna ait 2 dolu şarjör, 1 dürbün, 1 adet radyo. Bu radyo daha önce de ele geçirilen örgüt mensuplarının haberleşmede kodlu olarak konuştukları, Kandil ile kırsaldaki ekibin haberleşmesi için kullanılan radyo. Çok sayıda doküman ele geçirildi.'' Yapılan ilk incelemede, sürücünün aracının gasbedildiğini iddia ettiğini bildiren Vali Karaloğlu, şöyle devam etti: ''Ne kadar doğru olup, olmadığı araştırılıyor. Ele geçirilen 4 teröristin 2'si Irak uyruklu. 1 tanesi İran uyruklu. 1 tanesi de Türk vatandaşıdır. Bir tanesi örgütte önemli şahıs, bölge sorumlusu. Bizim uzun süre takip ettiğimiz terörist.'' Geçen hafta Van'da önemli ve büyük bir felaketin yaşandığını hatırlatan Vali Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu bölgede yaklaşık 600 vatandaşı kaybettik. Deprem şehidi verdik. Bütün Türkiye, Van'a kilitlendi. Doğusu ve batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, insanlar Van insanına yardım etmek için birbiriyle yarıştı. Müthiş bir birlik ve beraberlik oluştu. İnsanlarımızın arasında gönül köprüsü oluşturuldu. Adeta Van'a yardım etmemek ayıp sayıldı toplum arasında. Böyle güzel bir manzara varken, fitne odakları, vatandaşların arasındaki bu muhabbet köprüsünden rahatsız olanlar, bugün Van'ı kana bulamak için harekete geçtiler. Van'a geldiler. Şükürler olsun ki emniyet güçleri ve jandarmanın gayretleri sonucu, etkisiz hale getirildi. Alınan ilk bilgiye göre, havaalanı kavşağını geçselerdi, ilk noktadaki polislere saldırı düzenleyip kaçacaklardı. Ama muvaffak olamadılar. Daha önceden de eylem yapmadan önemli bir terörist grubu etkisiz hale getirilmişti. Bu da önemli bir operasyon.'' Toplantıda, operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler de basına gösterildi.