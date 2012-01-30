-Van'da 361 kilo toz esrar ele geçirildi VAN (A.A) - 29.01.2012 - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir köye düzenlenen operasyonda 361 kilo 498 gram toz esrar ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış oldukları uzun süreli çalışma neticesinde Başkale ilçesine bağlı Saçan Köyü'nde ikamet eden M.L.P, T.P, M.Z.P, E.P ve K.P'nin evlerine operasyon düzenlendi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 50 paket halinde 361 kilo 498 gram toz esrar ele geçirildi. Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin bölücü terör örgütüyle ilişki dahil olmak üzere soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Operasyon kapsamında evlerinde arama yapılan 5 zanlının gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.