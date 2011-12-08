T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van'da "Düzce Köyü" kurulacak DÜZCE (A.A)

08 Aralık 2011 21:35

-Van'da "Düzce Köyü" kurulacak DÜZCE (A.A) - 08.12.2011 - Düzce Valiliğince Van'daki depremzedelerin barınmaları amacıyla Van'a Düzce Köyü Projesi başlatıldı.  Düzce Valisi Vasip Şahin önderliğinde başlatılan projeyle depremzedelerin sıcak konteynerlarda barınmaları sağlanacak. Hayırsever iş adamları ve vatandaşların katkı göstermesi beklenen projede konteyner bağış bedeli 10 bin lira olarak belirlendi.  Projeye destek vermek isteyen hayırseverler Düzce Valiliğince açılan banka hesap numaralarına bağışta bulunabilecek. Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, afetlerden zarar görenlere yardım amacıyla kurulan komitelere makbuz karşılığında yapılacak bağış ve yardımların her türlü vergi ve harçtan muaf olduğu, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları bağışların da masraf olarak gösterilebileceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24