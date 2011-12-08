-Van'da "Düzce Köyü" kurulacak DÜZCE (A.A) - 08.12.2011 - Düzce Valiliğince Van'daki depremzedelerin barınmaları amacıyla Van'a Düzce Köyü Projesi başlatıldı. Düzce Valisi Vasip Şahin önderliğinde başlatılan projeyle depremzedelerin sıcak konteynerlarda barınmaları sağlanacak. Hayırsever iş adamları ve vatandaşların katkı göstermesi beklenen projede konteyner bağış bedeli 10 bin lira olarak belirlendi. Projeye destek vermek isteyen hayırseverler Düzce Valiliğince açılan banka hesap numaralarına bağışta bulunabilecek. Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, afetlerden zarar görenlere yardım amacıyla kurulan komitelere makbuz karşılığında yapılacak bağış ve yardımların her türlü vergi ve harçtan muaf olduğu, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları bağışların da masraf olarak gösterilebileceği kaydedildi.