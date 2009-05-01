Van'da 33 kaçak yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde bir minibüste yurda İran üzerinden kaçak yollarla giriş yapan 33 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri G.T. yönetimindeki 34 DA 7548 plakalı minibüsü, ilçenin Eşmepınar Köyü yakınlarında durdurdu.



Minibüste, yurda İran üzerinden kaçak yollarla geldikleri tespit edilen, 23 Pakistan, 10 Burma uyruklu kişi yakalandı.



Olayla ilgili sürücü G.T. ile beraberindeki O.D'nin gözaltına alındığı, yabancı uyrukluların sınırdışı edilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığında gözlem altına alındığı öğrenildi.



Soruşturma sürdürülüyor.

