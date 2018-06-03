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Van'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda,  30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

03 Haziran 2018 15:56

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Tuşba ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda,  30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.T, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. A.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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