Van'da 3 PKK'lı terörist ölü ele geçti

VAN, (DHA)-VAN Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan operasyonda, Gürpınar İlçesi Faraşin Yaylası bölgesinde, eylem hazırlığındaki 1\'i kadın 3 PKK\'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Van Valiliği Faraşin Yaylası bölgesinde sürdürülen \'Şehit Jandarma Er Yusuf Eser Operasyonu\' operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\" İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda; Gürpınar ilçemiz Faraşin Yaylası bölgesinde, eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü üyesi 3 terörist tespit edilmiştir. Tespit edilen teröristlere yönelik olarak 22 Eylül 2017 tarihinde başlatılan \'Şehit Jandarma Er Yusuf Eser Operasyonu\' kapsamında, yakın hava desteği harekâtı gerçekleştirilmiş, icra edilen harekât neticesinde; 1\'i kadın, 2\'si erkek olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda ise, teröristler tarafından kış üstlenmesinde kullanmak amacıyla hazırlanmış iki odalı sığınak içerisinde, çok miktarda yaşam malzemesi, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 araç telsizi, çok sayıda el bombası ile patlamaya hazır çok miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş olup, operasyona devam edilmektedir.\"