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Van'da 3 PKK'lı hava harekatıyla öldürüldü

VAN, (DHA) - VAN'ın Gürpınar İlçesi kırsalında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

22 Ağustos 2017 12:22

VAN, (DHA) - VAN\'ın Gürpınar İlçesi kırsalında tespit edilen 3 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3 bölücü terör örgütü mesubunun Hava Kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen 3 PKK\'lı teröristin, dün il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda imha edilen bombalı aracı temin eden ve araca bomba yükleyen teröristler olduğu kaydedildi.

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