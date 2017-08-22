Van'da 3 PKK'lı hava harekatıyla öldürüldü

VAN\'ın Gürpınar İlçesi kırsalında tespit edilen 3 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3 bölücü terör örgütü mesubunun Hava Kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen 3 PKK\'lı teröristin, dün il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda imha edilen bombalı aracı temin eden ve araca bomba yükleyen teröristler olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-hava harekatı görüntüleri

Haber: VAN, (DHA) -

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