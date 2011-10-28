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Ekonomi

Van'da 3 bin kişi istihdam edilecek  ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 18:26

-Van'da 3 bin kişi istihdam edilecek  ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında Van'da 3 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Çelik, Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında şimdiye kadar 100 bin kişinin istihdam edildiğini, yıl sonuna kadar 50 bin kişinin daha bu kapsamda çalıştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Van'da meydana gelen deprem sonrasında proje çalışmalarına bölgede daha ağırlık verildiğini belirten Çelik, proje kapsamında 3 bin kişinin Van'da istihdam edileceğini bildirdi. 

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