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Van'da 26 bin tablet kaçak ilaç ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erdemit ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, 26 bin 200 tablet kaçak ilaç ele geçirildi

03 Kasım 2018 17:58

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erdemit ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, 26 bin 200 tablet kaçak ilaç ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi\'ndeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 26 bin 200 tablet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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