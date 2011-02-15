-VAN'DA 221 KİLOGRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ BAŞKALE (A.A) - 15.02.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde çekiciye yüklenmiş bir kamyonette 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Hakkari'den Van'a giden O.A. yönetimindeki bir çekici Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bebleşin asayiş noktasında durduruldu. Bu sırada çekicinin üzerinde arızalı olduğu belirtilen balık ve limon kasaları yüklü kamyonette arama yapan ekipler, gizli bölmelerde 221 kilo 800 gram toz esrar buldu. Olayla ilgili sürücü O.A. ile araçta bulunan kardeşi F.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.