Van’da 2 PKK’lı öldürüldü (2)

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA

Van Valiliği, Erciş İlçesi Yeşilova Mahallesi\'nde 2 PKK\'lı teröristin ölü ele geçirilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Erciş ilçesinde, 28.09.2017 günü saat 20.40 sıralarında, devriye görevi yapan emniyet görevlilerimizin aldığı ihbar üzerine, bölgeye zırhlı araçlarla sevk edilen özel harekat unsurlarımız ile Yeşilova mahallesinde bir grup silahlı PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu arasında kısa süreli çatışma yaşanmış, çatışma sonucunda 2 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde; 1 tabanca, 1 el bombası, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri kararlılıkla sürdürülmektedir.\"