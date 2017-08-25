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Van'da 2 PKK'lı öldürüldü

VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

25 Ağustos 2017 12:22

VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 
Van Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından Gürpınar İlçesi Faraşin Bölgesi Çalyan Yaylası\'na PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu bir grup teröristin geldiğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye yapılan hava destekli operasyonda, 2 PKK\'lının etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü belirtildi. 

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