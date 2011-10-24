-Van'da 239 ölü, 1300 yaralı var VAN (A.A) - 24.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Depremde, Van, köyler ve Erciş'te toplam 239 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1300 civarında yaralımız vardır'' dedi. Atalay, Van'da yaptığı açıklamada, ''Ulaşılmadık bir yer kalmamıştır. Van, köyler ve Erciş... Depremden yıkılmış, bütün enkazlara ulaşılmıştır. Şu anda köylerle ilgili net bilgi vardır. Akşamdan itibaren köylere de çadır ve battaniye gönderdik'' diye konuştu. Beşir Atalay, ''Çadır, ısıtıcı ve battaniye konusunda bugün itibarıyla hiçbir eksik kalmayacak. Deprem ve hasarıyla, yaralılarla ilgili çok organize, sistematik, devletin bütün imkanlarını buraya taşıyoruz'' dedi.