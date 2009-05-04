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Yaşam

Van'da 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

04 Mayıs 2009 23:47

Van'ın Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırından kaçak yollarla akaryakıt girişi yapılacağı bilgisi üzerine, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleri kırsalında operasyonlar yaptı.

Operasyonlarda, 74 at üzerine yüklenerek yurda kaçak yollarla getirilmek istenen 15 ton 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı, ele geçirilen akaryakıtların ise Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Kaçakçılıkla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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