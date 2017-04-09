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Yaşam

Van'da 14 saatte 24 deprem

Depremlerin en büyüğü 4.3 olarak kaydedildi

09 Nisan 2017 19:05

Van'da  00.30-14.00 saatleri arasında en büyüğü 4.3, en küçüğü 1.9 olan 24 deprem kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Van'ın Tuşba İlçesi Mollakasım Mahallesi olarak belirlediği deprem, saat 13.44'te meydana geldi.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba İlçesi'nin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Van'da  00.30-14.00 saatleri arasında en büyüğü 4.3, en küçüğü 1.9 olan 24 deprem kaydedildi.

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