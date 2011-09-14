-Van'da 13 kişiden 7'si tutuklandı VAN (A.A) - 14.09.2011 - Van Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 13 kişiden 7'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 10 Eylül'de Van'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında, 1998 yılındaki ordu evinin önünde askeri aracın bombalanması ile 2004 yılında, eski Van Valisi Hikmet Tan'a yönelik bombalı saldırı olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan terör örgütü mensubunun da yer aldığı 13 kişi, Cumhuriyet Savcılığında ifade verdi. İşlemlerinin ardından 13 kişiden 6'sı serbest bırakıldı, 7'si ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü, ''terör örgütü PKK üyesi olma'', 3'ü ise ''terör örgütüne yardım yataklık yapma'' suçlarından tutuklandı.