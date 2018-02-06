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Van'da 12 hırsızlık olayının 2 şüphelisine suçüstü

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN ve ilçelerinde meydana gelen 12 hırsızlık olayına karışan 2 zanlı, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı

06 Şubat 2018 15:15

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN ve ilçelerinde meydana gelen 12 hırsızlık olayına karışan 2 zanlı, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.Y. ve T.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde bir yılda meydana gelen 12 oto ve iş yeri hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde park halinde olan bir araçtan hırsızlık yapan T.Y ve T.T\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan iki zanlının adreslerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda, 90 bin lira değerinde tablet bilgisayar, cep telefonu aksesuarları, araç ruhsatları, pasaportlar, baharat malzemeleri ve tarım ilaçları ele geçirildi. Malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

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