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15 Temmuz Darbe Girişimi

Van’da 114 Milli Eğitim çalışanı açığa alındı, 7 okul kapatıldı

3 öğrenci yurdu da kapatıldı

21 Temmuz 2016 22:29

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, Van'da 114 Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı açığa alındı, 7 okul ile 3 öğrenci yurdu kapatıldı.

Alınan bilgilere göre, darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Van ve ilçelerinde görevli 114 personel, açığa alındı.

Aralarında Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğretmen ve okul yöneticilerinin de bulunduğu söz konusu kişilerle ilgili idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu arada, ‘paralel yapı’ ile bağlantılı olduğu belirlenen Van ve bazı ilçelerindeki 7 okul ile 3 öğrenci yurdu, emniyet müdürlüğü ekiplerince kapatıldı.

Soruşturma kapsamında, dün de İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 235 personel görevden alınmıştı.

 

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Vanparalel yapı15 temmuzsoruşturma

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