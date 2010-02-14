Vancouver Olimpiyatları'nda protesto

T24 -

21. Kış Olimpiyatları'nın Vancouver'da yapılacağının açıklandığı günden bu yana protestolarını sürdüren anti-olimpiyatçıların gösterilerinde doz giderek artıyor.200 kişilik grubun Vancouver şehir merkezinde sloganlarla başlayan gösterilerine müdahale eden polis, göstericilerin bir kısımını gözaltına aldı.Arkadaşlarının tutuklanmasına müdahale etmek isteyen protestocular, önce şehir merkezindeki bazı işyerlerinin camlarını kırdılar, araçlara saldırdılar ve sonra da polise saldırmak istediler.Gözaltına alınan göstericilerin sırt çantalarından bisiklet zincirleri, çekiçler ve taşlar çıktı. Göstericilerden bazılarının polisin gözüne sirke sıktıkları belirtilirken, atılan taşlardan omuzu yaralanan bir polisin de tedavi altına alındığı öğrenildi.Bu arada, olimpiyatlara karşı olanlar adına bir açıklama yapan Harjap Grewal, "Biz sadece oyunları protesto ediyoruz, halkı değil. Şiddetin olduğu yerde biz yokuz" dedi.Vancouver Emniyet Müdürü Jim Chu da şehirde aylardır protesto yapan olimpiyat grupları ile bugün eylem yapanların farklı gruplar olduğunu açıkladı.Jim Chu, "Bugün eylem yapanlar, black bloc olarak bilinen siyah elbiseli ve yüzlerini gizleyen anarşist gruptu. Vancouver'da herşey kontrol altında. 15 bin 500 güvenlik görevlisi 24 saat görev başında" dedi.