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Van'a rekor yardım

Van depreminin yaralarını sarmak için tüm Türkiye harekete geçerken, çeşitli kurumlarca yardım kampanyaları yapılıyor.

26 Ekim 2011 03:00

 
T24 - Van depreminin yaralarını sarmak için tüm Türkiye harekete geçerken, çeşitli kurumlarca yardım kampanyaları yapıldı.


Bunlardan biri de Samanyolu TV tarafından 'Kardeşlik Zamanı' başlığı altında dün gece gerçekleştirildi.


Gecede, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, 35 milyon TL değerinde 500 konut sözü vererek rekor bir bağış yaparken, Doğuş Holding de depremzedeler için 2.5 milyon TL bağışladı.


ntvmsnbc'nin haberine göre, Kral TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede telefon aracılığıyla yapılan bağışları sanat, iş ve spor dünyasının önemli isimleri topladı. Ayrıca SMS ve banka hesap numaraları aracılığıyla bağışlar yapıldı.


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Başkanlık tarafından Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon lira gönderildiği kaydedildi.


Açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasına ilk gün itibari 1 milyon 728 bin lira nakdi yardım toplandığı da kaydedildi.




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