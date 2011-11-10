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Politika

Van'a 9 uçak gönderiliyor ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 02:08

-Van'a 9 uçak gönderiliyor ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Van'a 9 uçak ile arama kurtarma ekipleri gönderiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri, Van ili Edremit ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Başkanlıkça ivedilikle yapılan hazırlıklar çerçevesinde; Van'a 9 uçak ile gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin gönderilmeye başlandığını bildirdi. Van'a, İstanbul'dan 1 THY kargo uçağı, 2 THY yolcu uçağı, Ankara'dan 1 askeri, 1 THY, İzmir'den 1 askeri, Adana'dan 1 askeri, Diyarbakır'dan 1 askeri, Afyon'dan 1 askeri, olmak üzere toplam 5 askeri 4 THY uçağı ile arama-kurtarma ekipleri Van'a sevk ediliyor. Bölgeye, Muş'tan 15 personel 2 arama-kurtarma aracı, Siirt'ten 9 personel, 2 arama-kurtarma aracı, 1 arama köpeği, Diyarbakır 34 personel, 2 arama-kurtarma aracı, 2 arama köpeği, Ankara’dan 20 personel, 2 arama-kurtarma aracı, İstanbul'dan 30 personel, 2 arama-kurtarma aracı, İzmir'den 30 personel, 2 arama-kurtarma aracı, Bursa'dan 60 personel, 2 arama-kurtarma aracı, Adana'dan 30 personel, 2 arama-kurtarma aracı, Bitlis'den 10 personel, 1 vinç, 1 arama-kurtarma aracı, Ağrı'dan 6 personel, 2 arama-kurtarma aracı, Iğdır'dan 7 personel, 1 arama-kurtarma aracı, Bingöl'den 6 personel, 2 arama-kurtarma aracı, Hakkari'den 5 personel, 2 arama-kurtarma aracı, Bitlis'den 10 personel, 1 vinç, 1 arama-kurtarma aracı, Erzurum'dan 32 personel, 1 kamyon, 1 arama-kurtarma aracı, Erzincan'dan 6 personel, 1 arama-kurtarma aracı, Kocaeli'den 15 personel bölgeye sevk edildi.

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