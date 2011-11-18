-Van'a 5 bin konteyner ile 3 bin konut ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Van'daki depremin ardından, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için kollarını sıvayan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 5 bin konteyner ile 2 bin 944 kalıcı konutun ihalesini tamamladı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TOKİ, Van'da meydana gelen depremin yol açtığı acil barınma sorununun çözümü amacıyla başlattığı çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Bu kapsamda 5 bin konteyner ile Van merkez ve Erciş'te yapılacak 2 bin 944 kalıcı konutun ihalesini tamamlayan İdare, ilave bin adet konteyner ile kesin hasar raporlarının netleşmesiyle kalıcı konut ve sosyal donatı ihalelerine de devam edecek. TOKİ ayrıca, Van ve Erciş'te afetzedeler için konuşlandırılacak 6 bin 500 konteynerin altyapı ve çevre düzenlemesi ihalelerinin çalışmalarını da sürdürüyor. Depremzedelerin barınma sorununun en kısa sürede çözümü amacıyla hızlı bir proje ve ihale sürecine giren TOKİ, depremde en çok hasar gören bölgelere öncelik vererek, ilk etapta Van Kevenli, Bostaniçi ve Erciş afet bölgelerinde kalıcı konutlar ile merkez köyler için konteyner ihalelerini yaptı. İhalesi sonuçlanan konteynerlerin önemli bölümü afet bölgelerine gönderilirken, kalıcı konutların inşa sürecinin en kısa sürede başlayacağı belirtiliyor. TOKİ, depremden önce Van'da 33 şantiyede 5 bin 996 konut, lise, 8 ilköğretim okulu, 6 cami, 9 spor salonu, 6 ticaret merkezi, 3 pansiyon, sosyal tesisler, 4 hastane, 2 sağlık ocağı, 6 engelsiz yaşam merkezi, 80 ahır ve arıtma tesisi uygulamaları başlatmıştı.