-''VAN WAY'' SEFERLERE BAŞLADI VAN (A.A) - 15.01.2011 - Van'ın ilk havayolu şirketi ''Van Way'' seferlerine başladı. Vanlı işadamı Aslan Bayram tarafından kurulan havayolu şirketinin, Gaziantep'e yapacağı ilk sefer için Ferit Melen Havaalanında tören düzenlendi. Gaziantep'e gidecek yolcuları almak üzere Ferit Melen Havaalanına iniş yapan uçağın, itfaiye aracından su sıkılarak karşılandığı törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, girişiminden dolayı işadamı Aslan Bayram'ı tebrik etti. Hüseyin Çelik, burada, daha önce kurduğu otobüs firması ile turizm ve taşımacılık sektöründe önemli çalışmalar yapan iş adamı Bayram'ın, hava yolu şirketi ile yerden göğe çıktığını belirterek, şunları kaydetti: ''Van, büyük bir turizm potansiyeline sahip olan bir ilimiz. Bugün buraya Türkiye'de en büyük turizm yatırımcılarından biri olan hemşehrimiz Fettah Tamince ile geldik. Ümit ediyorum ki Van turizmiyle ilgili potansiyeli, yapacağımız toplantıda birlikte değerlendireceğiz. Fettah Bey muhtemelen buraya bazı yatırımlar yapacak. Toplantıda bununla ilgili imkanları değerlendireceğiz. Van merkezli özellikle Gaziantep'e, Trabzon'a bundan sonraki süreçte de yurt dışına uçuşların olması çok önemli. Böyle bir teşebbüsün Van merkezli başlamış olması kentin turizmini hareketlendirecektir. Van isminin göklerde uçacak olması da bir Vanlı olarak bizleri son derece memnun edecektir.'' İşadamı Bayram'ın, vizelerin Ferit Melen Havaalanında verilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı'na talebi olduğunu vurgulayan Çelik, ''İçişleri Bakanımız ile buraya gelemeden önce görüştüm. Bakanlık şu anda bu talebi değerlendiriyor. Biz de konunun üzerinde duracağız. Ben bu konuda bir mahsur olmadığı kanaatindeyim. Fakat güvenlik ağırlıklı endişeler var. Alınacak tedbirlerle bu endişeleri bertaraf edebileceğimizi düşünüyorum'' dedi. Vali Münir Karaloğlu da Van'ın, Türkiye'nin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Van'ı mesafe olarak Türkiye'nin diğer önemli merkezlerine yaklaştırmanın yolu, hava yollarını kullanmaktan geçiyor. Bizim, Türkiye'de bölgesel hava yolu şirketleri kurulmalı ve bu şirketler hem yurt içindeki çapraz uçuşlara, hem de yurt dışındaki belli noktalara uçuş yapmalı gibi bir tezimiz vardı. İş adamımız bir risk aldı, sadece Van için değil Türkiye için önemli bir adım attı. Bunun diğer şehirlerde de devamının geleceğine inanıyorum. Şu anda Van'dan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana uçuşlarımız var. Bugün bu uçuşlara Gaziantep'i ilave ediyoruz. Yakın zamanda Trabzon da ilave edilecek. Yurt dışında Urumiye ve Süleymaniye ile bağlantıların sağlanmasını düşünüyoruz ki Van Way'in de bu noktada çalışmaları var. Bu önemli adımın mutlak süratte başarıya ulaşmasını temenni ediyorum.'' Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu ise hava yolu şirketinin kurulmasıyla bölgede bir ilke imza atıldığını bildirerek, 7 bin yıllık tarihi olan, büyük medeniyetlere başkentlik yapmış ve bölgeye hitap eden Van'da, bu tür girişimlerin önemli olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve İkram Dinçer, VATSO Başkanı Kandaşoğlu, Vanlı turizmci Fettah Tamince ve işadamı Aslan Bayram, havaalanı apronunda kurdele kesti. Törene katılan bazı davetliler ve basın mensupları, daha sonra ilk seferini yapacak uçak ile Gaziantep'e gitti.