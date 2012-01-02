-Van ve Erciş'te ders zili çaldı VAN (A.A) - 02.01.2012 - Van'da 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardında eğitime ara verilen Van, Erciş ve köylerdeki okullarda 2.5 aylık aranın ardından ders zili yeniden çaldı. Depremde hasar gördüğü için bahçesinde kurulan 22 konteyner derslikte eğitime devam eden Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri, bir dakikalık saygı duruşunun ardından sınıflara girdi. Öğrencilerin okul sevincini paylaşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldızbaş, öğrencilerin 2 ayı aşkın süredir okullarından uzak kaldığını belirterek, bu mağduriyetin giderilmesi için devletin tüm kurumlarının imkanlarını seferber ettiğini bildirdi. Yıldızbaş, depremde hasar gören okulun bahçesinde UNICEF tarafından kurulan konteyner derslikte, öğrencilerin eğitimlerine devam edeceğini kaydetti.