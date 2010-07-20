Van Valisi'nden şampiyon öğrenciye 25 altın

T24- Van Valisi Münir Karaloğlu, Kazakistan'da 7-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Matematik Olimpiyatları'nda ikinci olan Özel Serhat Lisesi öğrencisi Polatkan Polat'ı 25 altınla ödüllendirdi.

Polatkan Polat, beraberindeki Özel Serhat eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Dikici, Özel Serhat Liseleri Genel Müdürü Hayrettin Kaya ve babasıyla birlikte Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.



Bu yıl Kazakistan'da 7-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Matematik Olimpiyatları'nda ikinci olan Özel Serhat Lisesi öğrencisi Polatkan Polat'ı tebrik eden Vali Münir Karaloğlu, bu başarının kentteki eğitim kalitesinin artırılması yönündeki çalışmaları motive edeceği bir sonuç olduğunu söyledi. Başarının gurur verici olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, Polatkan Polat'ı, öğretmenlerini, okulunu ve özellikle babasını kutladı. Vali Karaloğlu, ''530 öğrenci yarışmaya katılmış, Türkiye bu olimpiyatlarda takım olarak sekizinci olmuş. Ama bizim öğrencimiz bu yarışmada dünya ikincisi olarak Gümüş madalya ile yurda dönmüştür'' dedi.



Polat'tan önümüzdeki yıl Matematik'te dünya şampiyonluğu, hem de gelecek yıl üniversite sınavında Türkiye derecesi beklediğini belirten Karaloğlu, ''Marifete iltifat edilmediği takdirde marifet devam edemez'' dedi.



Serhat Eğitim Kurumları Genel Müdürü Veysel Dikici ise başarıların tesadüfü olmadığını belirterek "1996 yılında Serhat eğitim Kurumları, Kimya dalında Çin de yapılan yarışmada yine Dünya 2'ncisi çıkarmıştı. Okulumuzun Olimpiyat 2. ve 3'ncülüklerimiz devam ediyor. Bu başarıyı elde etmede önemli katkısı olan Serhat Eğitim Kurumu öğretmen ve idarecilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından Vali Karaloğlu, Polatkan Polat'ı 25 çeyrek altınla ödüllendirdi.

