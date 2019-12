Van valisi Kürtçe öğreniyor

Kürtçe öğrenip her gün köyleri ziyaret eden Van Valisi Münir Karaloğlu hakkında Vanlının kanaati: “İlk kez bir Vali sevdik.”



2008'deki 'Nevruz Savaşı'nın etkisini uzun süre üzerinden atamayan Van'ın havasını 29 Haziran'da kente atanan Münir Karaloğlu değiştirdi. Göreve başladığı gün valiliğin önündeki polis barikatlarını kaldıran Karaloğlu, vatandaşların oturmaları için 30 kadar bank yerleştirdi. Valilik binası içinde, personeli izlemek için birimlere konulan güvenlik kameraları kaldırıldı. Koyu gri renkteki valilik binası beyaza boyandı.



Geldiği gün 'Tebrik için gelen herkesle makam mevki ayrımı yapmadan görüşeceğim' deyince valilik binası hala insanlarla dolup taşıyor. Tebrik için getirilen çiçekler de mikro kredi alarak aile bütçelerine katkı sağlayan işletmecilere gönderiliyor.



Kürtçe öğreniyor



Karaloğlu, Van'ın ekonomisini kalkındırmak için başlattığı çalışmaların yanısıra kan davalarının çözümü için özel çalışmalar başlattı. DTP'li belediye iftar çadırı uygulamasından vazgeçince, yoksul vatandaşlar için iftar çadırı kurdu. Aslen Rizeli olan Karaloğlu, ilk kez geldiği Van'ı hemen benimsedi ve Kürtçe öğrenmeye başladı.



Canavar tabi ki var



Gevaş'ın Yuva Köyü ziyaretinde kendisine eşlik eden gazeteciler Karalaoğlu'nun artık tam bir Vanlı olduğuna ikna oldu. Bir kere her Vanlı gibi Van Gölü'ne 'Van Denizi' diyor. Hatta zaman zaman Kürtçe olarak 'Behra Vane' ifadesini kullanıyor. Yine her Vanlı gibi 'Van Canavarı'na inanıyor ve birgün mutlaka görüntüleneceğini söylüyor.



Van ilk kez vali sevdi



Karaloğlu bir validen hiçbir zaman duyulmayacak ifadeler kullanıyor: “Van denizinin sahilinden Vanlılar faydalanamıyor. Çünkü buralar hep işgal altında, sahilde kamu kurumlarının işgali var. Bu durum mutlaka düzeltilecek.”



Karaloğlu Van'a geleli 3 ay bile olmadı ama 11 ilçenin 11'ine de gitti. Birçok köyü ziyaret eden ilk vali oldu. Gevaş Kaymakamı Tahsin Aksu'nun kütüphaneye çevirdiği Yuva Köyü'ndeki bir genç kız, “Ben 20 yaşındayım ve ilk kez bir valiyi ağırlıyoruz” dedi. Bir başkasının kanaati de şu şekilde: “Van ilk kez bir Vali'yi sevdi.”



Kentin yükselişi böyle olacak



Karaloğlu, Van'da öncelikli olarak sınır ticaretinin geliştirilmesini önemsiyor. Türkiye-İran arasındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması için de çalışma başlattı. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl genel sekreterliğini yapan Karaloğlu, biraz da bu nedenle belediyeci gibi düşünüyor. Karaloğlu'nun sorularımıza verdiği cevaplar şu şekilde: “75 milyonluk bir İran pazarı var ve ne üretseniz satabilirsiniz. Şu an sınır kapısı yok. Önümüzdeki 5-6 ay içerisinde sınırı açmayı başarırsak Van'ın yükselişi esas o zaman başlayacak. Sayın Bakan'ın (Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün) İran sınırında Serbest Organize Sanayi Bölgesi yapma müjdesi oldu. Türkiyenin ilk defa duyduğu bir kavram. Burada gümrüksüz giriş çıkış olacak.” Karaloğlu, Mısır'da yatırım yapan tekstilcilerle görüşüp fabrikalarını Van'a taşımalarını istiyor. Yatırımcılar olumlu bakıyor, şartları ise ucuz enerji. Vali, Ermenistan kapısının açılmasını da dört gözle bekliyor. DTP'li belediye başkanıyla ilişkisini de şu şekilde açıklıyor: “Halkın seçtiği biri. Önyargılı olma hakkım yok. Her türlü imkanı sağlayıp, işbirliği yapmak mecburiyetindeyim.”